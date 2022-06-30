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Политика
Песков рассказал о контактах Путина и Байдена после начала спецоперации

Песков рассказал о контактах Путина и Байдена после начала спецоперации

Дмитрий Песков отметил, что после начала спецоперации России на Украине прямые контакты между Владимиром Путиным и Джо Байденом свелись на нет.
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Еще до начала специальной военной операции по защите мирного населения независимых Донецкой и Луганской народных республик российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден активно контактировали по вопросу обмена гарантиями безопасности. Москва предлагала Вашингтону и Брюсселю заявить о нейтральном статусе Киева. Однако США и НАТО торпедировали переговорный процесс, обещав Украине членство в Североатлантическом альянсе.

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На деле же Незалежная не вступила в военно-политический блок, однако региональный кризис только усилился. Чтобы выбить украинские националистические формирования из суверенных республик Донбасса, нашей стране пришлось начать спецоперацию. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, после начала событий в Незалежной прямые контакты между Владимиром Путиным и Джо Байденом свелись на нет.

В четверг, 30 июня, пресс-секретарь главы государства в ходе общения с журналистами подтвердил, что у президентов России и США не было прямого диалога после того, как началась специальная военная операция на Украине. Более того, дальнейшие контакты между лидерами двух держав пока тоже не запланированы.

По словам Дмитрия Пескова, сегодня нет планов по взаимодействию Владимира Путина и Джо Байдена по вопросам обеспечения стратегической безопасности между Вашингтоном и Москвой.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 30 июня 2022, 16:27 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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