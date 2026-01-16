Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился

В прессе стали распространяться данные о том, что Настя Ивлеева может находиться в интересном положении.

Все началось с публикации ролика, в котором супруг блогерши Филипп Бегак готовит пельмени. Однако внимание пользователей не столько привлекло кулинарное мастерство Филиппа, сколько формы самой Ивлеевой.

Многие заметили, что на видео у Насти отчетливо виден округлившийся живот — это и породило слухи о возможном грядущем пополнении в семье. Пользователи принялись поздравлять ведущую с радостным событием, однако, теплые слова могут быть преждевременными.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак связали свои жизни в декабре 2024 года. Супруг Насти занимается предпринимательством в сфере сельского хозяйства и активно развивает свой бизнес.

После свадьбы Ивлеева решила создать реалити-шоу, в котором она делится с подписчиками подробностями своей жизни и тем, как поддерживает мужа в нелегком деле. Интересно, что слухи о беременности Насти не первый раз появляются в сети. Ранее она уже сталкивалась с подобными домыслами, и каждый раз опровергала их.

Тем не менее, сейчас многие подписчики уверены, что изменения в фигуре могут говорить о чем-то большем. В комментариях к видео пользователи активно обсуждают возможные причины того, почему Настя кардинально преобразилась.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске. 10 декабря стало особенным днем для пары — именно в этот день год назад они обменялись клятвами.