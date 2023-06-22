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Четверг 22 июня

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"Очень повезло": трехлетний сын становится копией Бортич

"Очень повезло": трехлетний сын становится копией Бортич
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Актриса Александра Бортич отмечает день рождения наследника.

22 июня 2020 года Александра Бортич родила сына. Отцом ребенка является предприниматель Евгений Савельев, с которым знаменитая актриса состояла в отношениях до недавнего времени. О расставании с бизнесменом 28-летняя звезда российского кино объявила в мае этого года.

Сегодня Бортич отмечает день рождения наследника. Мальчику исполнилось три года. По этому случаю Александра поделилась свежим снимком сына. Также артистка оставила трогательную запись: "Мне очень повезло родить вот этого человека". И прикрепила еще один кадр – совместное фото.

Нельзя не заметить, что сын Бортич становится ее копией. Мальчик очень похож на свою знаменитую мать. Интернет-пользователи заметили сходство, что и решили высказать в комментариях. А также поклонники поздравили мальчика с днем рождения и пожелали ему здоровья и счастья.

Напомним, Александра Бортич снялась в нескольких десятках фильмах. Самые знаменитые картины, в которых можно увидеть молодую актрису – "Духless 2" (2015), "Викинг" (2016), "Я худею" (2018), "Полицейский с Рублевки" (2018), "Любовницы" (2019), "Миллиард" (2019), "Холоп" (2019), "Топи" (2021).

22 июня 2023, 19:30
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде

Создатель детского юмористического киножурнала "Ералаш", режиссер Борис Грачевский.
Актриса Ингрид Олеринская.
Актриса Юлия Топольницкая.
Актриса Эвелина Бледанс.
Актриса Дарья Повереннова.
Актер Сергей Гореликов.
Актер Роман Попов.
Актриса Александра Бортич.
Актеры Сергей Бурунов и Ирина Вилкова.
Резиденты Comedy Woman Наталья Еприкян и Евгений Бороденко.

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