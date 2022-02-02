Бросившая сына Бортич появилась на публике в рваных колготках

Саша Бортич воспитывает маленького сына. Кажется, от будней мамы актриса устала и решила отдохнуть на светском мероприятии.

На днях состоялась премьера независимой киноленты «Другое имя» – дебют Светланы Ходченковой в качестве продюсера. Мероприятие посетило много звездных гостей, но больше всех запомнилось появление Александры Бортич.

Оставив маленького сына дома, звезда "Полицейского с Рублевки" решила оторваться: надела дерзкое мини, черные колготки, массивные сапоги и отправилась на премьеру в нетипичном для себя образе. Возможно, в толпе не менее ярких нарядов Бортич могла бы затеряться, но фантазия и смекалка не дали ей этого сделать.

На какое-то время актриса пропала из поля зрения камер: молодая мама скрылась недалеко от бара, где общалась с другими гостями премьеры. Что произошло в тот момент, неизвестно, но Саша решила порвать колготки прямо на себе. Позже звезда российского кино вновь вышла к фотографам, но уже в обновленном образе. Возможно, на колготках актрисы просто пошла стрелка, вот она и решила скрыть ее таким образом.

К слову, выход артистки в свет – сейчас не такое частое явление. Не так давно Саша Бортич вжилась в роль примерной мамы, а ее "Инстаграм" полон снимков и роликов с сыном. Осенью она рассказывала неприятную историю, как из-за конфликта с водителем такси оказалась на шоссе с ребенком прямо во время сильного дождя.