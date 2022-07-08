Второй Киркоров: Скандалистка Бортич ударила человека по лицу за неудобные вопросы

Саша Бортич распустила руки на съемочной площадке с ведущим известного шоу.

Российская актриса театра и кино Александра Бортич стала гостьей ютуб-шоу "Плюшки". Во время разговора с бывшим участником КВН Богданом Лисевским актриса дала волю чувствам.



Юморист подливал масла в огонь, когда разговор становился все более напряженным. Он буквально терроризировал ее неприятными шуточками и странными вопросами о ее якобы ненормальной внешности. В конце концов Саша Бортич решила покинуть студию, сообщает Пятый канал.

Все началось с того, что Лисевский начал троллить Сашу Бортич странными вопросами. Он спросил, не требуется ли на съемках объектив для муравьев, потому что у нее слишком маленькое лицо.

На этом он не остановился и заявил, что Бортич носит непонятно что, так как зарабатывает, судя по всему, очень мало. Актриса дала понять, что ей это не кажется смешным и неприятно, ведь все вопросы были обговорены заранее.

После этого Лисевский начал называть ее Саньком, что вывело актрису из себя. А после того, как комик расспросил ее о фильме "Я худею", пропустив при этом букву "д", Алескандра Бортич встала, влепила мужчине по лицу и покинула студию.

Саша Бортич не раз проявляла характер и доказывала, что не даст себя в обиду. Однажды таксист высадил ее с ребенком из машины, так как ему показалось, что она оскорбила его.

Стоит отметить, что в российском шоу-бизнесе есть яркий пример звезды, которая никогда не дает себя в обиду и за словом в карман не лезет. Это Филипп Киркоров.