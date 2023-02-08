"Муж бьет?": Окровавленное тело истерзанной Бортич нашли на кухне

Что случилось с Сашей Бортич?

Знаменитая блондинка встречается с бизнесменом Евгением Савельевым. Своему возлюбленному звезда "Холопа" даже подарила сына, однако до ЗАГСа с ним так и не дошла. О своей личной жизни Саша Бортич рассказывает не часто, но с удовольствием показывает поклонникам своего подрастающего наследника.

Светловолосый мальчик уже стал своим на съемочных площадках, куда звездная мама его нередко берет с собой. Маленький Саша был с ней и во время работы над картиной "Фишер", где героиня актрисы предстала в довольно страшном образе, однако неизвестно, видел ли это сын.

А вот поклонникам Саша Бортич в пугающем виде показалась. В ее микроблоге появилась фотография, взглянув на которую, фанаты нашли тело блондинки истерзанным и истекающим кровью: жуткие раны на коленях, гематомы и подтеки на лице. Прикрытая халатиком и с языком наружу она сидит на кухне съемочном трейлере. Остается только порадоваться, что это всего-навсего грим, а любимице миллионов ничего не угрожает.

Увиденный кадр россияне восприняли по-разному: кто-то решил, что с блондинкой что-то произошло, а кто-то нашел фотографию отличным поводом для шуток. Собственно, поэтому под постом появились довольно ироничные комментарии.

"Муж бьет? Я так и знал. Похоже на мотике ушаталась. Это месячные? Ни фига себе ты чихнула", – пишут поклонники Саши Бортич под снимком.