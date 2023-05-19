Актриса Александра Бортич рассказала о крахе отношений со своим партнером Евгением Савельевым.



Актриса Александра Бортич, запомнившаяся зрителям по кинокартинам "Холоп", и "Полицейский с Рублевки" вышла на связь со своими поклонниками. Их она огорошила новостью о том, что рассталась с Евгением Савельевым, которому в 2020 году родила сына.

Причины разрыва актриса предпочла сохранить в тайне. Упомянула она лишь то, что с отцом своего сына, пишет РИА ФАН, она рассталась мирно, они продолжат уважать друг друга и совместно воспитывать ребенка.

Судя по всему, Александра Бортич призналась в расставании с отцом своего ребенка с большим облегчением, ведь ей буквально не терпелось выговориться.

"Мы решили вам рассказать, что мы не вместе уже какое-то время", – раскрыла подписчикам душу Александра.

Ранее актриса признавалась, что Евгений стал воплощением ее мечт. Лишь рядом с ним она могла полностью расслабиться и чувствовать себя "девочкой". Отношения же она описывала как "равноправные" и "лучшие в жизни", сообщает портал Царьград.

Напомним, что Евгений Савельев – сын влиятельного политика и бизнесмена из Свердловской области. Сам мужчина человек не публичный, поэтому не посещал мероприятия вместе с партнершей. Однако, как признавалась сама Александра Бортич, ее избранник проявил себя как великолепный отец, который много времени уделял своему сыну.

Слухи о расставании пары ходили уже давно. Поклонники актрисы заподозрили проблемы, как сообщает портал VSE42, как только Александра Бортич перестала публиковать совместные снимки с возлюбленным.





