Варнава и Бортич публично слились в страстном поцелуе

Обе артистки сыграли в картине. Судя по всему, они довольно близко подружились на съемках. Девушка удивили коллег и журналистов, в какой-то момент слившись в жарком поцелуе в губы. ошарашенные взгляды публики их явно не смутили.
Отметим, что Екатерина Варнава, по слухам, состоит в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Саша Бортич же выходила замуж уже дважды. Ее вторым супругом стал сын депутата и предприниматель Евгений Савельев. Пара связала себя узами брака в 2019 году. У актрисы есть маленький сын Саша.
Как отнесется к эпатажной выходке муж звезды, можно только гадать. Вполне вероятно, что Екатерина Варнава и Александра Бортич просто таким образом решили привлечь внимание к собственным персонам,
Отметим, что выход Саши Бортич в свет – сейчас не такое частое явление. Не так давно знаменитость вжилась в роль примерной мамы, а ее инстаграм-аккаунт полон фото и видео с малышом. Осенью актриса рассказывала неприятную историю, как из-за конфликта с водителем такси оказалась на шоссе с ребенком прямо во время сильного дождя.