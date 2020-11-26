Эмин Араз оглы Агаларов певец, предприниматель

Родился Эмин Агаларов в Баку 12 декабря 1979 года. Его папа – президент и владелиц Crocus Group Apaca. Через четыре года после рождения сына родители решили переехать в Москву. Учился сын бизнесмена сначала в общеобразовательной школе в Чертаново.

Однако после того, как отец увидел плохое влияние со стороны сверстников, решил перестраховаться и перевел мальчика в Швейцарскую частную школу. После ее окончания Эмин отправился получать диплом "Бизнес-менеджмента в финансовой области" в США.

Деятельность в бизнесе

В 18 лет Эмин решил пойти по стопам отца и открыл свой первый магазин одежды, который впоследствии перерос в корнер в Нью-Йорке. Через четыре года молодой бизнесмен вернулся на родину и стал коммерческим директором "Крокус Сити Молл". По его словам, тогда для него бизнес стал смыслом жизни. Он основал Russian Art Mall, возглавил сеть центров развлечений Vegas, стал владельцем ресторана Nobu, Zafferano, Shore House. Также участвовал в строительстве офисного центра в Подмосковье.

Музыкальная деятельность

Как говорит сам Эмин Агаларов, он был безумным фанатом Элвиса Пресли с десяти лет. Даже по сей день кто-то ищет сходство в исполнении двух певцов. Когда ему было 18, он смог попробовать себя в роли музыканта на шоу Open Mic Night. В то время исполнитель буквально влюбился в сцену и решил продолжать развиваться как музыкант.

После возвращения в Россию у Агаларова-младшего был плотный график, в котором не всегда было время на сон, а тем более на музыку. Однако твердый характер и упорство помогли ему выпустить дебютный альбом в 2006 году, который назывался Still. Затем каждый год артист радовал слушателей новыми дисками. Сначала Incredible, затем Obsession, а после Devotion и Wonder.

Исполнитель берет творческую паузу на год, где набирается с силами и в 2012 году выпускает сборник After the Thunder. В том же году Emin был приглашен на "Грэмми" в номинации "Открытие года" и выступил на "Евровидении" от Азербайджана.

В 2013 и 2014 годах Эмин решает порадовать своих русскоговорящих поклонников и выпускает два отечественных альбома "На краю" и "Начистоту". В последнем сборнике отметились также Григорий Лепс, Стас Михайлов и Ани Лорак. Через год были выпущены "8 в падении" и More Amor, которые возглавили отечественные чарты.

Личная жизнь

В 2006 году избранницей Эмина Агаларова стала Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана. Свадьбу играли два раза. Первый раз в Баку, а второй – в Москве. Через два года у пары появилась двойня – мальчики Али и Микаил. В 2015 году супруги объявили о разводе. Отечественный певец продолжает навещать своих детей в Лондоне, а с бывшей женой поддерживает хорошие дружеские отношения.

В 2016 году бизнесмен появился на публике вместе с Аленой Гавриловой. Летом 2018 Эмин женился на модели, а в канун нового года на свет появилась дочь Афина. Через два года артист объявил о разводе.