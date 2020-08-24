Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Эмин Араз оглы Агаларов

Эмин Араз оглы Агаларов певец, предприниматель

  • Дата рождения: 12 декабря 1979
  • Место рождения: Баку, Азербайджанская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 180
  • Вес: 78
  • Дети: сыновья Микаил и Али, дочь Афина

Родился Эмин Агаларов в Баку 12 декабря 1979 года. Его папа – президент и владелиц Crocus Group Apaca. Через четыре года после рождения сына родители решили переехать в Москву. Учился сын бизнесмена сначала в общеобразовательной школе в Чертаново.

Однако после того, как отец увидел плохое влияние со стороны сверстников, решил перестраховаться и перевел мальчика в Швейцарскую частную школу. После ее окончания Эмин отправился получать диплом "Бизнес-менеджмента в финансовой области" в США.

Деятельность в бизнесе

В 18 лет Эмин решил пойти по стопам отца и открыл свой первый магазин одежды, который впоследствии перерос в корнер в Нью-Йорке. Через четыре года молодой бизнесмен вернулся на родину и стал коммерческим директором "Крокус Сити Молл". По его словам, тогда для него бизнес стал смыслом жизни. Он основал Russian Art Mall, возглавил сеть центров развлечений Vegas, стал владельцем ресторана Nobu, Zafferano, Shore House. Также участвовал в строительстве офисного центра в Подмосковье.

Музыкальная деятельность

Как говорит сам Эмин Агаларов, он был безумным фанатом Элвиса Пресли с десяти лет. Даже по сей день кто-то ищет сходство в исполнении двух певцов. Когда ему было 18, он смог попробовать себя в роли музыканта на шоу Open Mic Night. В то время исполнитель буквально влюбился в сцену и решил продолжать развиваться как музыкант.

После возвращения в Россию у Агаларова-младшего был плотный график, в котором не всегда было время на сон, а тем более на музыку. Однако твердый характер и упорство помогли ему выпустить дебютный альбом в 2006 году, который назывался Still. Затем каждый год артист радовал слушателей новыми дисками. Сначала Incredible, затем Obsession, а после Devotion и Wonder.

Исполнитель берет творческую паузу на год, где набирается с силами и в 2012 году выпускает сборник After the Thunder. В том же году Emin был приглашен на "Грэмми" в номинации "Открытие года" и выступил на "Евровидении" от Азербайджана.

В 2013 и 2014 годах Эмин решает порадовать своих русскоговорящих поклонников и выпускает два отечественных альбома "На краю" и "Начистоту". В последнем сборнике отметились также Григорий Лепс, Стас Михайлов и Ани Лорак. Через год были выпущены "8 в падении" и More Amor, которые возглавили отечественные чарты.

Личная жизнь

В 2006 году избранницей Эмина Агаларова стала Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана. Свадьбу играли два раза. Первый раз в Баку, а второй – в Москве. Через два года у пары появилась двойня – мальчики Али и Микаил. В 2015 году супруги объявили о разводе. Отечественный певец продолжает навещать своих детей в Лондоне, а с бывшей женой поддерживает хорошие дружеские отношения.

В 2016 году бизнесмен появился на публике вместе с Аленой Гавриловой. Летом 2018 Эмин женился на модели, а в канун нового года на свет появилась дочь Афина. Через два года артист объявил о разводе.

поделиться

"Мужики бегут": Бывшая жена Агаларова похвасталась большими бутонами

Она не стоит на месте

Обманутая на миллионы сестра Агаларова пошла на крайние меры

Девушка пойдет до конца

EMIN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Для певца этот год был полон на события

Агаларов отсудил у партнера 17 миллионов рублей

Иск бизнесмена полностью удовлетворили

Пандемия заставила Агаларова поседеть

Певец шокировал поклонниц своим видом

Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова

Говорят, известный артист снова несвободен

"Это любовь": Агаларов растрогал до глубины души внезапным признанием

Певец не скрывает счастья

Бывшая жена Агаларова представила публике любимого мужчину

Модель сохраняет молчание

Агаларов впервые показал фото с четырьмя детьми: Наконец-то все вместе

Поклонники пришли в восторг

"Эмин, ты гей?": Агаларов поставил точку в вопросе сексуальной ориентации

Звезда ответила на щекотливые вопросы

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+