"Мужики бегут": Бывшая жена Агаларова похвасталась большими бутонами

Слухи о новом романе Алены Гавриловой ходят достаточно давно. Однако теперь модель только подогрела интерес всех поклонников.

Несколько месяцев назад пользователи отметили, что Алена, видимо, больше не скучает по бывшему супругу. На фото она стала выглядеть невероятно счастливой и постоянно радовала подписчиков позитивными постами. Тогда многие предположили, что секрет блеска глаз Гавриловой – новый мужчина.

Недавно модель доказала, что пользователи, видимо, были правы. День всех влюбленных она отметила в компании подруги. Девушки посетили лекторий, однако после Алена получила презент от тайного воздыхателя. В своем блоге в "Инстаграм" она показала роскошный букет роз с пышными бутонами. Гаврилова подписала кадр, пожелав неизвестному ухажеру доброй ночи.

14 февраля бывшая жена Эмина Агаларова также продемонстрировала и свое фото. Она указала, что "миром правит любовь". Публика тут же восторженно отреагировала на позитивный посыл. "Очень красивая", "Алена, какая Вы шикарная", "Вы прекрасны", "Ты самая невероятная", "Красота спасет мир", – отмечали комментаторы. Однако нашлись и те, кто не одобрили публикацию. "Что-то от этой красоты мужики бегут", "Любовь, да. И бизнесмены", "Любви нет", – возмущались они.

Напомним, по слухам, в личной жизни самого Эмина тоже все замечательно. Некоторые источники утверждают, что якобы артист уже помолвлен с Фатимой Садыковой. Пока пара не комментирует слухи.

