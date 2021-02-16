"Мужики бегут": Бывшая жена Агаларова похвасталась большими бутонами

Несколько месяцев назад пользователи отметили, что Алена, видимо, больше не скучает по бывшему супругу. На фото она стала выглядеть невероятно счастливой и постоянно радовала подписчиков позитивными постами. Тогда многие предположили, что секрет блеска глаз Гавриловой – новый мужчина.
Недавно модель доказала, что пользователи, видимо, были правы. День всех влюбленных она отметила в компании подруги. Девушки посетили лекторий, однако после Алена получила презент от тайного воздыхателя. В своем блоге в "Инстаграм" она показала роскошный букет роз с пышными бутонами. Гаврилова подписала кадр, пожелав неизвестному ухажеру доброй ночи.
14 февраля бывшая жена Эмина Агаларова также продемонстрировала и свое фото. Она указала, что "миром правит любовь". Публика тут же восторженно отреагировала на позитивный посыл. "Очень красивая", "Алена, какая Вы шикарная", "Вы прекрасны", "Ты самая невероятная", "Красота спасет мир", – отмечали комментаторы. Однако нашлись и те, кто не одобрили публикацию. "Что-то от этой красоты мужики бегут", "Любовь, да. И бизнесмены", "Любви нет", – возмущались они.
Напомним, по слухам, в личной жизни самого Эмина тоже все замечательно. Некоторые источники утверждают, что якобы артист уже помолвлен с Фатимой Садыковой. Пока пара не комментирует слухи.
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