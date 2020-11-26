Агаларов отсудил у партнера 17 миллионов рублей

Громкий процесс продолжался больше полугода. Скоро Эмин Агаларов получит причитающиеся ему по закону на 17 575 000 рублей.
Такую внушительную сумму артист отсудил у своего бывшего бизнес-партнера Станислава Витинского. Средства музыкант давал ему в долг. Когда-то предприниматели вместе работали над запуском приложения по обмену вещами и товарами, но их дороги разошлись. У Эмина Агаларова возникли финансовые претензии к экс-партнеру, и он подал иск в Пресненский суд Москвы.
В удовлетворении встречного иска Витинского о признании договоров займа незаконными было отказано. Истец и ответчик не присутствовали на заседаниях, были только их представители.
Эмин Агаларов сейчас занимается многочисленными бизнес-проектами, работает на студии и много времени посвящает детям. У певца их четверо – двое сыновей и дочь от первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, и полуторагодовалая Афина – от второго союза с моделью Аленой Гавриловой.
Напомним, весной этого года супруги развелись. Скандалов и дележки имущества не было. По некоторым данным, Эмин Агаларов после расставания подарил бывшей жене особняк в элитном коттеджном поселке, где она сейчас проживает вместе с ребенком.
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