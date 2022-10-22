Вместе вторую ночь подряд: Сияющую разведенку Климову поймали с чужим мужиком

Екатерина Климова хорошо проводит время в компании знаменитого певца.

Знаменитая актриса для своих поклонников – не только талантище, но и настоящая мать-героиня! В одиночку она воспитывает четверых детей от разных браков: двух дочерей и двоих сыновей. С наследниками у звезды театра и кино прекрасные отношения, а вот с мужьями, судя по всему, как-то не складывается. Екатерина Климова так и остается одинокой разведенкой.

Правда, накануне знаменитую брюнетку поклонники поймали с чужим мужчиной. Сама она, к слову, фотографию публиковать не стала, да и мужчина тоже. А вот концертный директор разместил ее в своем микроблоге с удовольствием! В кадре актриса стоит рядом с известным певцом Эмином Агаларовым и менеджером. К слову, совсем недавно сладкоголосый артист на радость фанатов сошелся со своей женой.

Но, очевидно, что с Екатериной Климовой его связывают только дружеские отношения: коллеги по творческому цеху стоят рядом, не прикасаясь друг к другу. При этом видно, как оба рады приятной компании: и певец, и актриса сияют от радости на снимке.

"Уже вторую ночь подряд путешествуем в поезде", – объяснил встречу двух звезд концертный директор.

Как оказалось, команда проделала длинный путь: сначала из Новосибирска в Омск, а потом из Омска в Тюмень. Правда, с какой целью актриса так далеко уехала от своих детей, непонятно. Но вполне возможно, что путешествие Екатерины Климовой связано с работой.