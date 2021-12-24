"Сердце замерло": не выдержавший разлуки Эмин вернулся к бывшей жене

Некоторое время назад поклонники заподозрили, что Эмин вернулся к бывшей возлюбленной. Несмотря на все другие версии, они стояли на своем. Сперва музыкант осыпал Алену Гаврилову комплиментами, затем она стала появляться в его доме, а после они появились вместе на презентации. Тогда они сторонились друг друга, но затем камеры испарились, как и стеснения пары.
По словам присутствующих, уже тогда Эмин Агаларов уверенно взял бывшую жену за руку и перестал смотреть по сторонам. Однако даже после таких явных проявлений чувств журналисты не были уверены во всем на сто процентов. Поговаривали, что у исполнителя может быть роман с другой блондинкой, Полиной Гагариной.
Несколько часов назад в Сети появился клип, который за четыре минуты развеял все слухи, которые ходили с момента развода пары. "Сердце замерло", – поет Эмин, возвращающийся домой к своей дочери и бывшей жене, чтобы привезти малышке большого медведя.
"Даже холодный февраль не заставит нас расстаться", – звучит припев песни. В конце клипа пара вполне кинематографично обнимается в снегу, а в финале всех обеспокоенных ситуацией ждет поцелуй главных героев, который быстро и четко расставляет все на свои места. Видимо, именно так эффектно, как он и любит, Эмин Агаларов подтвердил: он дал бывшей жене второй шанс.