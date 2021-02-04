Обманутая на миллионы сестра Агаларова пошла на крайние меры

По словам предпринимательницы, поставщиков она нашла через интернет. В тот же день бизнес-леди перевела на их счет в общей сложности восемь с половиной миллионов рублей. Увы, уже на следующее утро партнеры перестали выходить на связь, а магазин остался без масок. "Очень ждал нашу поставку в связи с дефицитом продукции на рынке", – отметила Сабина Агаларова.
Чтобы быстрее найти недобросовестных поставщиков, девушка пошла на крайние меры и обратилась за помощью частного детектива. К счастью, ему удалось отыскать злоумышленников, и они вернули большую часть украденной суммы – шесть миллионов. Однако оставшаяся часть денег так и не дошла до Сабины, поэтому она написала заявление в полицию.
По словам адвоката сестры Эмина Агаларова, прошло уже несколько заседаний. Как оказалось, поставщики предоставили документы, подтверждающие, что они якобы привезли товар на оставшиеся два с половиной миллиона. В итоге истцам удалось доказать, что ответчик сфальсифицировал бумаги, так как Сабина нигде свою подпись не ставила, а товар в глаза не видела.
Суд в полной мере удовлетворил требования сестры Эмина Агаларова по делу о неосновательном обогащении. Однако девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Она хочет привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Должна женщина слушаться мужчину?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Лиона - обслуживает КИТАЙЦЕВ !!!!
Зачем его сажать Навального?