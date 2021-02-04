Обманутая на миллионы сестра Агаларова пошла на крайние меры

В разгар пандемии коронавируса сестра Эмина Агаларова Сабина решила наладить поставку защитных масок в один крупный гипермаркет. Девушка нашла поставщиков, внесла деньги, однако уже на следующий день "партнеры" испарились.

По словам предпринимательницы, поставщиков она нашла через интернет. В тот же день бизнес-леди перевела на их счет в общей сложности восемь с половиной миллионов рублей. Увы, уже на следующее утро партнеры перестали выходить на связь, а магазин остался без масок. "Очень ждал нашу поставку в связи с дефицитом продукции на рынке", – отметила Сабина Агаларова.

Чтобы быстрее найти недобросовестных поставщиков, девушка пошла на крайние меры и обратилась за помощью частного детектива. К счастью, ему удалось отыскать злоумышленников, и они вернули большую часть украденной суммы – шесть миллионов. Однако оставшаяся часть денег так и не дошла до Сабины, поэтому она написала заявление в полицию.

По словам адвоката сестры Эмина Агаларова, прошло уже несколько заседаний. Как оказалось, поставщики предоставили документы, подтверждающие, что они якобы привезли товар на оставшиеся два с половиной миллиона. В итоге истцам удалось доказать, что ответчик сфальсифицировал бумаги, так как Сабина нигде свою подпись не ставила, а товар в глаза не видела.

Суд в полной мере удовлетворил требования сестры Эмина Агаларова по делу о неосновательном обогащении. Однако девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Она хочет привлечь злоумышленников к уголовной ответственности.