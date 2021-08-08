"Спасибо за счастье": Эмин обратился к бывшей жене

Экс-супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова отдыхает с дочерью на Изумрудном побережье. На днях к ним присоединился отец семейства.

Певец и модель развелись в прошлом году, их отношения после развода нельзя было назвать теплыми. До недавнего времени. В субботу Алена отпраздновала свой 34-й день рождения, с чем ее поспешил поздравить бывший муж. Певец выложил в свой блог в "Инстаграм" фотографию Гавриловой с двухлетней дочкой Афиной на руках. "С днем рождения Алена и спасибо за наше чудо (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написал Агаларов. Алена ответила коротким комментарием, состоящим из эмодзи. На этом Агаларов не остановился: он оставил также поздравительный комментарий под постом в "Инстаграм" Алены. "Happy birthday Alena", - прокомментировал бывший супруг.

Сейчас модель отдыхает с дочкой на Сардинии. На днях к ним присоединился Эмин, он активно выкладывает "Сторис" с дочкой на фоне моря. Поклонники строят предположения о воссоединении звездной пары. "Померились что ли?", "Кругами помиритесь", "А фотография совместная будет? Мы ждем. Порадуйте поклонников", "Она одна в твоей судьбе", – написали подписчики.



Ранее Эмин Агаларов рассказывал в интервью Ксении Собчак о своем нынешнем статусе. Поклонники давно обсуждают возможный роман певца с Полиной Гагариной. Естественно, в ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" речь пошла и об этом. Агаларов не сказал ничего конкретного, лишь намекнул, что снова не одинок. В свете последних событий фанаты предполагают, что речь могла идти о бывшей жене.