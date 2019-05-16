Знакового украинского политика сняли в странной позе с резиновым предметом

В Сети появилось видео, демонстрирующее бывшего премьер-министра Украины Арсения Яйенюка в необычном амплуа. Записью поделилась экс-министр юстиций страны Елена Лукаш.

"Физкульт привет) Скучали?", – на своей странице в Telegram написала Елена Лукаш. Свое лаконичное сообщение она снабдила роликом, записанным в каком-то спортивном центре.

На записи виден бывший глава правительства Украины Аресний Яценюк. Он, расположившись в странной позе, выполняет физкультурное упражнение, двумя руками облокотившись на резиновый шар и совершая круговые и возвратно-поступательные движения. Пользователи Сети с юмором отнеслись к представшему перед ними зрелищу. Вид занимающегося в тренажерном зале политика вызвал у украинцев смех.

Отметим, пришедший к власти после государственного переворота на Украине Арсений Яценюк является знаковым для страны политиком. Он виртуозно овладел антироссийской риторикой для достижения своих целей и даже пролоббировал закон о создании на украинско-российской границе огромной стены. Деньги на ее создание были выделены, однако вместо внушительного вала появился лишь обыкновенный забор на нескольких участках. В конечном счете Яценюк был вынужден покинуть пост премьер-министра.