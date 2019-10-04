Скандальный украинский политик дал совет Зеленскому

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пришедший к власти на волне народных протестов, проваливший развитие страны и ушедший с поста со скандалом, дал совет действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. С высоты своего опыта он призвал украинского лидера не выполнять международных соглашений, в частности, минские договоренности.

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