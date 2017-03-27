Яценюка взбесил арест в России

Российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он обвиняется в бандитизме. Политик воспринял информацию о своем аресте очень эмоционально.

"Постановлением суда в отношении Яценюка заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении Ессентукского городского суда.

Эту информацию тут же прокомментировал сам экс-премьер. Яценюк назвал решение суда "полным бредом" и "попыткой дискредитации". "Посольство Украины в России получило копию сообщения Ессентукского городского суда Ставропольского края", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Яценюка, ему предъявлены обвинения в участии в вооруженной группе. "Это, конечно, полный бред. Но это также и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков", – заявил экс-премьер.

Яценюк считает, что таким образом в России хотят "вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий". "Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят", – цитирует "Газета.ру" украинского политика.

Как писали Dni.Ru, об участии Арсения Яценюка в чеченских событиях рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. "У нас есть задокументированное заявление Сашко Билого (Музычко. – Прим. ред.), под началом которого Яценюк воевал в 1994 году против федеральных сил и которого уничтожили свои же, потому что у него был очень длинный язык", – сообщил глава СК. Он также рассказал, как Музычко заявил в 90-е годы: "Если мы победим в Чечне, то мы и Украину возьмем в свои руки".

По словам Александра Бастрыкина, Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в Грозном и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9. Кроме того, он был уличен в пытках и расстрелах пленных военнослужащих Российской армии в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.