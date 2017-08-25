Яценюк в образе агента ЦРУ развеселил соцсети
Яценюка сравнили с известным актером американских боевиков Джейсоном Стейтемом, агентом Смитом из фильма "Матрица", а также сотрудником ЦРУ.
"Матрица? Агент Смит?" – задался вопросом Евгений Мамчин.
"Встретил Стэтхэма на Майдане", – пишет Дмитрий Чигрин.
"Ой, что-то плохое снова задумал, неужели обратно в Чечню?! Прячьтесь кокошники, потому что пощады уже не будет!" – отметил Олег Корниенко.
Накануне в Сети появилась другая фотография, на которой запечатлены сразу три бывших президента Украины. Она была сделана во время парада по случаю 25-летия независимости страны. Выражение лиц бывших руководителей страны было такое, как будто они пришли на поминки.
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