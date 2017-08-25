Яценюк в образе агента ЦРУ развеселил соцсети

В Сети обсуждают фотографии бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Политик рассмешил пользователей соцсетей, появившись в центре Киева в черном костюме и темных очках.

Яценюка сравнили с известным актером американских боевиков Джейсоном Стейтемом, агентом Смитом из фильма "Матрица", а также сотрудником ЦРУ.

"Матрица? Агент Смит?" – задался вопросом Евгений Мамчин.

"Встретил Стэтхэма на Майдане", – пишет Дмитрий Чигрин.





"Ой, что-то плохое снова задумал, неужели обратно в Чечню?! Прячьтесь кокошники, потому что пощады уже не будет!" – отметил Олег Корниенко.

Накануне в Сети появилась другая фотография, на которой запечатлены сразу три бывших президента Украины. Она была сделана во время парада по случаю 25-летия независимости страны. Выражение лиц бывших руководителей страны было такое, как будто они пришли на поминки.

24 августа на Украине отметили День независимости. В центре Киева, на Крещатике прошел военный парад. Его участниками стали более четырех тысяч военных, 231 из которых – солдаты и офицеры из стран НАТО, в том числе темнокожие. Это вызвало недовольство киевлян.