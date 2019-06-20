Назван главный подозреваемый в убийстве депутата Тымчука на Украине

Украинский журналист Максим Равреба в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" озвучил имя главного подозреваемого в убийстве депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука. По его мнению, заказчиком мог выступить лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.



Чем больше проходит времени с момента объявления о смерти депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука, тем меньше становится людей, которые верят, что народный избранник мог нанести смертельное ранение себе сам. Теперь почти никто не сомневается, что речь идет об убийстве.

Однако в связи с этим перед украинской общественностью встал насущный вопрос – если Дмитрия Тымчука убили, то кто за этим стоит. Первая возникшая версия словно сошла со страниц Facebook самого депутата, неоднократно находившего "российский след" в любых бедах Украины. Было объявлено, что убийство народного избранника якобы спланировали и осуществили некие российские спецслужбы. Однако даже у самых не критично воспринимающих информацию украинцев подобное заявление не вызвало ничего, кроме смеха.

Самое прикольное, что пока Тымчук так феерично чистил дома оружие, он был зарегистрирован на заседании Верховной Рады, как присутствующий. — Голос Мордора (@spacelordrock) 19 июня 2019 г.

Большинство сторонников версии об убийстве Дмитрия Тымчука склоняются к тому, что заказчиков расправы следует искать в его собственном окружении. "Наверняка он владел некоторыми коммерческими тайнами каких-то групп, которые занимались теневым бизнесом, потому что война, которая у нас идет, это сплошной теневой бизнес от начала до конца", – рассказал украинский журналист Максим Равреба.

Он отметил, что депутат был в тесной связи с многочисленными политическими силами и волонтерами, занятыми сбором средств на помощь воюющим в Донбассе силовикам. Многие считают, что большая часть средств не доходила до конечных адресатов, оседая в карманах "неравнодушных" граждан.

Тымчук - это увертюра, нас ждет развитие темы. Скрин Андрей Сюстов (с) pic.twitter.com/LM7CiPS6h2 — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 19 июня 2019 г.

"Дело в том, что это очень большое искушение – оказаться возле большого количества халявы, и очень тяжело удержаться, чтобы не взять что-то своей рукой. А когда ты что-нибудь возьмешь, ты уже остановиться потом не сможешь", – уверен журналист.

Он считает, что Дмитрий Тымчук мог знать подробности о многих подобных схемах. Вдобавок, как член "Народного фронта", он знал о и о деятельности этой политической силы. "Очень много неучтенки, очень много списанных средств и теневых схем у каждого, у всех. Поэтому Тымчук, который состоял в этой фракции, очень много знал. Это могло быть убийство, могут подчищать концы", – считает Максим Равреба.

Правдивой информации о том, что же произошло в квартире депутата Верховной рады, широкая общественность скорее всего не узнает. Однако располагая уже имеющимися в открытом доступе данными можно предположить, что заказчиком убийства Дмитрия Тымчука мог выступать бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.