"Сами виноваты!": Дробыш обвинил зрителей в плохом новогоднем контенте на ТВ

Сложно представить хоть одну российскую семью, которая не хотела бы собраться в новогоднюю ночь за праздничным столом и посмотреть развлекательную телепередачу, проведя вечер за душевными беседами.
Многим хотелось бы увидеть что-то новое, интересное, но при этом легкое и непринужденное по ТВ. Как выяснилось, для этого россияне должны действовать сами. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить.
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что российские телезрители сами виноваты в том, что им 20 лет подряд показывают в новогоднюю ночь на "голубых огоньках" одни и те же лица.
По словам Дробыша, чтобы создатели музыкальных шоу изменили свой подход к созданию контента, надо для начала... перестать смотреть новогодние телепередачи. Продюсер уверен, что покуда россияне смотрят в Новый то, что им предлагают, ситуация не изменится.
"Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется", – уверен Дробыш.
Продюсер добавил, что раз россияне смотрят Киркорова и Баскова в Новый год, значит они их любят...
Напомним, на прошлой неделе в Москве прошли съемки новогоднего шоу "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", которое покажут сразу после боя курантов. Помимо этого на Первом канале и "России 1" традиционно выйдут в эфир главные новогодние шоу страны.