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Шоу-бизнес
В скандале Киркорова и Дробыша случился неожиданный поворот

В скандале Киркорова и Дробыша случился неожиданный поворот

На днях стало известно об очень странных заявлениях Виктора Дробыша в сторону Филиппа Киркорова. Блогер Арина Феликс объяснила, что слова продюсера могут значить на самом деле.
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Не первый день поклонники пытаются понять, что происходит между Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем. Дело в том, что продюсер кинул неоднозначную фразу в адрес певца.

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"Я бы взял Киркорова личным охранником… или квартиру пусть убирает, я хорошо буду платить…", – не постеснялась знаменитость.

Многие решили, что между коллегами пробежала черная кошка, однако блогер Арина Феликс с этим не согласна. По мнению звезды "Инстаграма", наоборот, в этом нет ничего плохого.

"Я думаю, что между ними никакая ссора не произошла, Дробыш просто пошутил. Киркоров точно не обиделся, так как мы давно знаем Филиппа, у него никогда проблем с чувством юмора не было. Он тоже, я думаю, отшутился и точно не оскорбился, потому что в личную охрану зовут обычно людей в замечательной спортивной форме. Дробыш настолько ему доверяет, что может даже доверить ему собственную жизнь. Раз такие комплименты делают, нужно не обижаться, нужно что-то хорошее сказать в ответ", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" девушка.

Она также уверена, что брюнет выбрал правильный путь. Артист не редко привлекает к себе внимание не только своими хитами, но и выходками, нарядами и необычными сотрудничествами.

"Киркоров – молодец. Сколько бы лет ему не было, он то с Бузовой спел, то еще с кем-то. Он понимает прекрасно, что все его слушатели умирают с каждым годом, а слушатели Бузовой – пока нет", – подытожила Арина.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 10:42 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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