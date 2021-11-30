В скандале Киркорова и Дробыша случился неожиданный поворот

На днях стало известно об очень странных заявлениях Виктора Дробыша в сторону Филиппа Киркорова. Блогер Арина Феликс объяснила, что слова продюсера могут значить на самом деле.

Не первый день поклонники пытаются понять, что происходит между Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем. Дело в том, что продюсер кинул неоднозначную фразу в адрес певца.

"Я бы взял Киркорова личным охранником… или квартиру пусть убирает, я хорошо буду платить…", – не постеснялась знаменитость.

Многие решили, что между коллегами пробежала черная кошка, однако блогер Арина Феликс с этим не согласна. По мнению звезды "Инстаграма", наоборот, в этом нет ничего плохого.

"Я думаю, что между ними никакая ссора не произошла, Дробыш просто пошутил. Киркоров точно не обиделся, так как мы давно знаем Филиппа, у него никогда проблем с чувством юмора не было. Он тоже, я думаю, отшутился и точно не оскорбился, потому что в личную охрану зовут обычно людей в замечательной спортивной форме. Дробыш настолько ему доверяет, что может даже доверить ему собственную жизнь. Раз такие комплименты делают, нужно не обижаться, нужно что-то хорошее сказать в ответ", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" девушка.

Она также уверена, что брюнет выбрал правильный путь. Артист не редко привлекает к себе внимание не только своими хитами, но и выходками, нарядами и необычными сотрудничествами.

"Киркоров – молодец. Сколько бы лет ему не было, он то с Бузовой спел, то еще с кем-то. Он понимает прекрасно, что все его слушатели умирают с каждым годом, а слушатели Бузовой – пока нет", – подытожила Арина.