"Еще жив": Дробыш высказался о перенесшем из-за наркотиков инфаркте Пьехе

Композитору и музыкальному продюсеру Виктору Дробышу исполнилось 56 лет. Он подвел итоги и назвал имена главных артистов своего продюсерского центра на сегодняшний день:



"Ну, вот и пролетел год. Любой человек (особенно мужчина) должен всегда спрашивать себя: что он сделал за этот год, что реального произошло и хорошего, и не очень в этом году?" – задает риторический вопрос Дробыш.

И гордится успехами. "SHAMAN миру представлен, и уже больше его никто не остановит. IVAN, наконец, начал свою гастрольную деятельность и спел на русском языке песню, которая всем полюбилась. Гузель Хасанова работает над новым очень красивым материалом", – радуется Дробыш.

Отдельно музыкант высказался о выпускнике телепроекта "Фабрика звезд-4" Стасе Пьехе. Именно там, в 2004 году, был записан первый хит внука Эдиты Пьехи — песня "Одна звезда", которую написал композитор Виктор Дробыш.

А потом стало известно про увлечение Стаса Пьехи наркотиками. "Я жил все время в напряжении, мне казалось, что я должен что-то кому-то доказать. Из-за этого была агрессия, а потом пришел алкоголь и запрещенные вещества. Это давало мне облегчение", – признавался артиста. Певец не раз рассказывал о тяжелых последствиях наркотической зависимости. Мол, запрещенные вещества едва не отправили его на тот свет – из-за наркотиков артист перенес микроинсульт. "У меня было три реанимации и инфаркт", – шокировал артист.

"Он сам столкнулся этой гадостью, когда был маленький. В Питере его пичкали наркотиками. Я с трудом сумела выдернуть его из этой среды. Отправила в Москву к маме, а там он, к счастью, уже потерял связь с этими людьми. Но запомнил на всю жизнь, что наркотики – это страшно", – позже скажет о внуке Эдита Пьеха.

Сегодня все проблемы позади и Стас Пьеха уже помогает другим людям – открыл реабилитационный центр. "Стас Пьеха, к счастью, еще жив и занимается творчеством", – радуется Дробыш,