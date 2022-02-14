"Спасибо, Господи!": жена Дробыша сообщила о рождении ребенка

В семье Виктора Дробыша радостное событие – стало известно о пополнении.

Знаменитый продюсер в этой жизни преуспел не только в карьере, но и в личной жизни: у музыкального деятеля четверо наследников. Старший сын, к слову, уже успел догнать своего знаменитого отца по количеству детей.

Сегодня стало известно, что в семье Валерия Дробыша и Александры Гурковой родился четвертый ребенок. Молодая мама опубликовала на своей странице снимок, на котором новоиспеченные родители держат на руках малыша. "Это любовь", – подписала фотографию певица. Девушка призналась, что, скажи ей несколько лет назад о том, что она будет мамой аж 4 раза, она бы не поверила, ведь в ее планах было саморазвитие и движение по карьерной лестнице. Тем не менее, все то, что происходит в ее жизни, приносит ей только радость.

"Спасибо, Господи, что не слушаешь меня. По моему плану я была бы сейчас одна и на пике карьеры. И это круто, но я никогда не узнала бы, как могу быть счастлива сейчас!", – приводит слова Александры Starhit.

Стоит отметить, что, несмотря на беременность, девушка продолжала работать: записывала песни, давала концерты и при этом не забывала заботиться о большой семье.