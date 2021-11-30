"Испугаться что ли?": Дробыш размазал оплеванного Киркорова

Конфликт между Филиппом Киркоровым и продюсером не утихает. Виктор Дробыш раздраженно ответил обиженному на его слова певцу.

Все началось с того, что король российской эстрады услышал интервью с продюсером, вышедшее в 2007 году. Тогда Дробыш заявил, что внешность позволяет Филиппу Киркорову трудиться в цирке, охранником или убирать за деньги его квартиру.

Исполнитель сильно обиделся на слова композитора. Он больше хочет даже здороваться с коллегой по шоу-бизнесу. Филипп Киркоров ранее заявил, что для него Виктор Дробыш умер, выразив ему свое презрение.

Выяснилось, что продюсер не слышал ответа оскорбленной звезды. Узнав об этом, он раздраженно спросил: "Ну что мне надо теперь сделать? Испугаться что ли?", – тем самым окончательно размазав коллегу по шоу-бизнесу.

Выяснилось, что у него была веская причина сказать обидную фразу. При этом композитор напомнил, что все это было очень давно. Также Виктор Дробыш порекомендовал Филиппу Киркорову не делать поспешных выводов и увидеть интервью МУЗ-ТВ полностью, передает Пятый канал.

Как писали "Дни.ру", певец считает, что продюсер перегнул палку, что нельзя простить. Филипп Киркоров не мог предположить, что композитор позволит себе оказался такие возмутительные высказывания даже в порыве ненависти.

