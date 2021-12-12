"Наглый я был, это ужас": Дробыш оправдался за скандал с Киркоровым

После того, как в СМИ всплыло давнее интервью продюсера, музыкант сильно обиделся на его слова и отрекается от Виктора Дробыша. Он заявил, что больше не желает даже здороваться с коллегой по шоу-бизнесу Теперь композитор публично покаялся за свое высказывание о короле российской эстрады.
Виктор Дробыш признал, что был слишком эмоционален и непростительно груб. "Наглый я был, это ужас", – заявил он в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Продюсер даже назвал себя озлобленным карликом. При этом он добавил, что все-таки у него был повод для нелестных высказываний о Филиппе Киркорове.
Виктор Дробыш посетовал на то, что видео многолетней давности принесло ему немало проблем и стало неприятным напоминанием о конфликте с Филиппом Киркоровым. Напомним, в 2007 году Виктор Дробыш не поделил с певцом одного артиста, из-за чего их отношения стали плохими.
Как писали "Дни.ру", Виктор Дробыш в злополучном интервью заявил, что исполнителю надо работать в цирке, охранником или убирать за деньги его квартиру. Видео вызвало эффект разорвавшейся бомбы. За скандалом знаменитостей наблюдала вся страна.