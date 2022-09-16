"Ведут к упадку": Дробыш объяснил причину краха популярной группы "Тутси"

В 2003 году страна следила за финалом третьего сезона проекта "Фабрика звезд". Тогда за рождение новых суперстаров на проекте отвечал продюсер Александр Шульгин. Так, по окончании музыкального шоу круто на ТВ попала группа "Тутси". Но в какой-то момент выпускницы-фабрикантки, которые еще даже не успели начать свой путь в шоу-бизнесе, остаются без продюсера. Шульгин бросает начинающих певиц на произвол судьбы, а за поющую четверку взялся Виктор Дробыш, делая за максимально короткий срок из группы-подкидыша один из топовых коллективов страны.



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