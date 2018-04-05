Проекты ТПУ на Кожуховской линии метро выставят на торги

В текущем году на торги будут выставлены объекты в составе транспортно-пересадочных узлов "Некрасовка" и "Лухмановская". По их итогам будут определены инвесторы, которые получат право на строительство коммерческих помещений в возводимых ТПУ, рассказал первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

По его словам, в первую очередь должен быть сдан участок Кожуховской ветки метро от "Некрасовки" до "Косино". В связи с этим, сообщил Суниев, в ближайшее время планируются торги, на которых будет определен инвестор строительства коммерческих частей ТПУ "Некрасовка" и "Лухмановская" (они расположены на этом участке розовой ветки метро).



Согласно требованиям, победитель будет обязан построить в составе транспортно-пересадочного узла "Некрасовка" многофункциональный центр с торговой функцией и общественной зоной. Общая площадь – 56 тысяч квадратных метров. Также в здании будет оборудована подземная автостоянка на 300 машиномест.

В составе ТПУ "Лухмановская" инвесторам предложат проекты, которые предусматривают возведение многофункционального комплекса, офисно-делового центра и жилых апартаментов. Общая площадь объектов – свыше 190 тысяч "квадратов". Также в рамках транспортно-пересадочного узла предусмотрена организация парковки более чем на три тысячи машиномест.

По словам Альберта Суниева, на этом участке розовой ветки подземки планируется создать еще один ТПУ – "Косино". Его строительство будет вести собственными силами столичный холдинг "Мосинжпроект". "Это будет транспортно-пересадочный узел агломерационного значения, его пассажиропоток составит более 250 тысяч человек в сутки", – уточнил он.

Этот проект – сложный единый инженерный технологический комплекс, который конструктивно объединяет коммерческую часть и транспортные объекты. "ТПУ объединит пассажиропотоки двух станций метрополитена – "Косино" строящейся Кожуховской линии и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии, платформы Косино Рязанского направления Московской железной дороги", – сказал Суниев.





Напомним, задача транспортно-пересадочных узлов – связать в единую систему все виды общественного транспорта, сделав пересадку с одного вида на другой удобной и быстрой. Реализация задачи по строительству ТПУ позволит пассажирам существенно сократить время в пути. Согласно планам городских властей, до 2020 года в Москве должны появиться более 250 транспортно-пересадочных узлов.