В ближайшее время в Москве появятся более 50 ТПУ
Как рассказал Хуснуллин, основная задача транспортных хабов заключается в обеспечении комфортной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой. Всего, напомнил руководитель городского стройкомплекса, в Москве, согласно реализуемой программе, появится более 250 транспортно-пересадочных узлов, из которых 150 будут капитальными.
Проекты строительства ТПУ предусматривают размещение в хабах коммерческой составляющей. Их возводят инвесторы, которые отбираются через систему аукционов.
По словам первого заместителя гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберта Суниева, 16 коммерческих проектов в составе транспортно-пересадочных узлов уже имеют инвесторов. До конца года должны быть готовы проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов пройдут процедуру публичных слушаний, добавил он.
"При этом на открытый электронный аукцион для привлечения частных инвестиций планируем выставить десять коммерческих проектов в составе транспортных хабов", – заключил Суниев. Помимо транспортной составляющей, в составе ТПУ будут торговые социальные и иные объекты. Благодаря этому пассажиры будут иметь необходимую инфраструктуру в шаговой доступности.
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