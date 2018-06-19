В ближайшее время в Москве появятся более 50 ТПУ

В ближайшем будущем в российской столице появятся 54 транспортно-пересадочных узла. Различные по масштабу ТПУ уже строятся или находятся в стадии проектирования, сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. Их, по его словам, "уже поставили на ноги".

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