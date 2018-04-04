Кожуховская линия метро стала на шаг ближе к открытию

На Кожуховской ветке метро завершен очередной этап строительства. Тоннелепроходческий комплекс связал переходную камеру и станцию "Косино". Как рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, всего щит "Светлана" проложил 683 метра тоннеля.

Как рассказал Хуснуллин, прокладка тоннеля далась метростроевцам нелегко. По его словам, работа велась в сложных водонасыщенных грунтах. Кроме того, часть проходки (более 50 метров) шла под действующей Таганско-Краснопресненской линией.



Для обеспечения безопасности пассажиров пришлось на несколько дней закрыть станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Строителям удалось закончить все работы быстрее, чем планировалось, и движение по участку фиолетовой ветки было восстановлено раньше срока.

В настоящее время метростроевцы занимаются разборкой тоннелепроходческого щита, который на этом участке свое дело уже сделал. Согласно дальнейшим планам, комплекс будет демонтирован и перемещен на другой объект – прокладку соединительной ветки между Кожуховской и Таганско-Краснопресненской линиями.

Напомним, проходка правого перегона от переходной камеры за станцией "Косино" стартовала в конце прошлого года, левый тоннель на этом же участке был пройден этим же комплексом в ноябре. Кроме того, "Светлана" была задействована в строительстве ряда других участков Кожуховской ветки и на участке Таганско-Краснопресненской линии "Жулебино" – "Котельники".

Что касается строящейся станции "Косино", по словам Марата Хуснуллина, она находится в высокой степени готовности. Глава стройкомплекса рассказал, что на сегодняшний день практически готовы основные конструкции станции. "Сейчас ведутся архитектурно-отелочные работы, выполняется монтаж систем жизнеобеспечения", – добавил он.





Станция "Косино" – за МКАД, рядом с одноименной остановкой электричек. На ее базе будет возведен транспортно-пересадочный узел, которым смогут пользоваться около 200 тысяч пассажиров ежесуточно.

Всего на Кожуховской линии появятся восемь станций, на шести из которых будут организованы ТПУ, рассказал ранее первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев. По его словам, реализация планов городских властей улучшит транспортную ситуацию на юго-востоке столицы и прилегающих областных территориях.





Ожидается, что линия будет полностью сдана в эксплуатацию в 2019 году. На 15-километровом участке откроются станции "Нижегородская улица", "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка. Две из них позволят пассажирам перейти на другие ветки. С "Нижегородской" будет организована пересадка на БКЛ, а с "Косино" – на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.