Где в Москве появятся новые ТПУ
Суммарная площадь строящихся ТПУ составит около полутора миллионов квадратных метров. По словам Суниева, к этим объектам есть серьезный интерес со стороны инвесторов.
"Мы работаем с пулом примерно из 20 компаний. Это в основном те, кто приходил на наши торги в 2016-2017 годах. Например, "Крост", "Баркли", MR Group, "РГ Девелопмент", "Ташир", "Киевская площадь", — сказал он.
В состав пересадочных узлов войдут торговые, административные, социально-культурные и гостиничные площади, ТПУ значительно улучшат транспортную доступность для москвичей. На парковках, расположенных рядом с такими узлами, можно будет оставить свою машину и продолжить поездку на метро, электричке или автобусе.
В высокой степени готовности сейчас находятся ТПУ у станций метро "Нагатинская", "Тимирязевская" и "Боровское шоссе", сообщил Суниев.
Общая площадь 11-ти узлов, которые "Мосинжпроект" намерен предложить инвесторам в 2019 году, превышает 1,1 миллиона квадратных метров. Из них 700 тысяч приходится на коммерческие помещения, а 400 тысяч – на жилье.
Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".
В течение недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.
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