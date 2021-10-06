Сестра-инвалид Оксаны Самойловой стала жертвой мошенников

Аферисты использовали доброе имя певицы Юлии Самойловой, чтобы обманывать интернет-пользователей.



Преступники выуживали деньги из людей на игры в онлайн-казино. При этом они использовали образ двоюродной сестры рэпера Джигана. О случившемся исполнительнице рассказали ее поклонники в соцсетях.

Юлия Самойлова пришла в настоящий шок, узнав, что народ оставляют без средств таким гадким путем. Об этом она поведала в своем инстаграм-аккаунте. Артистка заверила, что не имеет отношения к грязной истории, передает Пятый канал.

Звезда рассказала, что подписчики начали спрашивать, действительно ли она играет в казино. По словам певицы, происходящее просто ужасно. "Это все обман!", — заявила сестра Оксаны Самойловой.

Знаменитость добавила, что подобных сообщений ей пришло огромное количество. Певица призвала фолловеров не реагировать на такую рекламу и посоветовала не вестись на легкий заработок.

Мошенники использовали ее аватарку с официальной страницы в соцсети и сулили баснословные выигрыши. Аферу раскусили не все. Некоторые россияне проиграли свои средства.

Напомним, Юлия Самойлова представляла нашу страну на "Евровидении" три года назад. Певица с детства является инвалидом-колясочником из-за спинальной мышечной атрофии второго типа. По некоторым данным, Оксана Самойлова не помогает родственнице материально.