Тяжелобольная Самойлова попросила помощи у Путина

Юлия Самойлова опубликовала в своем блоге обращение к Президенту России.

Певица решилась на серьезный шаг – обратиться лично к Владимиру Путину за помощью. Юлия больна спинальной мышечной атрофией (СМА), она не может ходить и передвигается на инвалидном кресле. Естественно, ее очень волнует судьба людей с таким же диагнозом.

Будучи медийным лицом, Самойлова решила обратить внимание общественности и лично Президента на проблему. Лекарства от СМА стоят безумно дорого, инновационный препарат "Золгенсма" вообще является самым дорогим в мире. Один укол стоит более 160 миллионов рублей. Но и другие препараты стоят неподъемных для большинства граждан денег.

Последней каплей стан инцидент, когда 44-летняя россиянка, больная СМА не смогла получить необходимое ей лекарство ни через Минздрав, ни через суд. В своем обращении Самойлова просит Владимира Путина обратить внимание на проблему инвалидов детства в стране. Огромное количество людей не могут получить должного лечения. Юлия подробно рассказала о проблеме в видеоролике. "Вот и я обращаюсь, молчать больше невозможно, извините!", написала певица под видео.

Напомним, Юлия Самойлова выступала на "Евровидении" в 2017 и 2018 году от России. С 2021 года является попечителем фонда, занимающегося поддержкой тяжелобольных детей.