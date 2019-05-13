Самойлова сорвалась из-за дерзкой просьбы
Один из фолловеров спросил, как артистка реагирует, если незнакомые люди просят сфотографироваться с ними. "Если я нормально выгляжу, то без проблем", – ответила Юлия Самойлова.
Звезда рассказала, что как-то сорвалась на наглого поклонника. "Однажды мне пришлось отказать и даже нагрубить. Мы сделали несколько фото, потом двинули дальше по своим делам, так нас догнали и говорят: "Э-э-эй! (свист) Давай еще!" – пояснила исполнительница.
Спросили фолловеры Самойлову и о вредных привычках. Певица призналась, что таковые у нее имеются. "Есть, я не борюсь. Я просто позволяю себе расслабиться, погрустить, потупить. Нужно все", - заключила артистка. При этом она не уточнила, какие вредные привычки имеет в виду.
Юлия добавила, что полна творческих планов, но раскрывать секреты не стала. Она лишь отметила, что записывает новый трек.
Напомним, Юлия Самойлова участвовала в международном музыкальном конкурсе "Евровидение", который проходил в Португалии. Российская певица дошла до полуфинала с композицией I Won't Break.
Известность Юлия Самойлова приобрела в 2017 году. Тогда исполнительницу не пустили на "Евровидение" на Украине – СБУ запретила артистке въезд на территорию страны.
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