Самойлова обвинила Первый канал в подставе перед "Евровидением"

Певица в эфире программы "Слушай, расскажи" поделилась воспоминаниями о провальном выступлении перед "Евровидением" 2018 года. Она считает, что продюсеры не рассчитали ее возможности и не дали достаточно времени на подготовку.

Юлия Самойлова призналась, что ей было очень обидно не попасть на конкурс в 2017 году. Девушка уверена, что артисты должны быть вне политики, поэтому сильно расстроилась, когда из-за Украины ее участие сорвалось. Как отметила исполнительница, тогда ей сразу сказали на Первом канале, что она поедет на следующий год. Несмотря на то, что артистка скептически отнеслась к обещанию продюсеров, некоторая неопределенность сковывала ее творческую деятельность. "Я не понимала, чем мне заниматься. Не понимала – собирать мне команду или не собирать. Когда я звонила спросить, а когда будет песня, мне отвечали "Юля, все будет, не переживай". И только в феврале мне показывают эту песню", – вспоминает исполнительница.

Артистка отметила, что в целом довольна выбором композиции для участия в "Евровидении" 2018 года. Однако боссы не рассчитали, что на подготовку Юлии Самойловой нужно больше времени, так как у нее за плечами нет опыта выступления на крупных площадках. "Одной репетиции недостаточно, к сожалению, как у нас это было", – признается певица.

Она вспоминает, что хотела отказаться от того выступления 7 апреля, ставшего для нее фатальным. "Мне сказали, мол, да что ты паришься – если что, там что-нибудь замажем или уберем, не переживай, это твоя репетиция. Вот и получилась моя репетиция..." – рассказывает девушка. "То есть тебя просто подставили, получается?" – уточнил ведущий Дмитрий Вебер. "Ну, скорее просто привыкли работать с более опытными артистами. И тогда это на меня вот так все свалилось", – ушла от ответа Юлия Самойлова.

Также девушка отметила, что ей неприятно было слышать, что "дяди продюсеры" использовали ее в непростой политической ситуации. "Конечно же, не знаю – специально или не специально. У нас были и другие ребята с инвалидностью, например", – призналась артистка.