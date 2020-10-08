Юлию Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидной коляски

18 лет назад врачи поставили Самойловой диагноз "спинальная мышечная атрофия". Из-за этого заболевания Юлия не может ходить, поэтому передвигается только на коляске. Несмотря на недуг, девушке удалось стать известной певицей.
Самойлова прославилась, когда принимала участие в музыкальном шоу Аллы Пугачевой "Фактор А". Она заняла второе место. Два года назад о певице узнали и другие страны. В 2018-ом Юлия приняла участие в конкурсе "Евровидение". Правда, тогда артистке не удалось попасть в финал.
Но вместе с успехом Самойлова переживала трудности. Одна из проблем – отношение людей к инвалидам. Накануне певица рассказала, что семь лет назад ее не пустили в известный магазин шуб. Мол, она повредит пол колесами. Презрительный тон администратора удивил Юлию.
"Словно у меня колеса самосвала, и передвигались мы по дебрям да болотам", – сравнила артистка.
Певица отметила, что за последнее время для инвалидов создали различные условия и удобства. Однако, по ее мнению, также необходима "безбарьерная среда в головах окружающих".
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