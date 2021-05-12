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Шоу-бизнес
"Угрожали облить кислотой": Юлия Самойлова об ужасах из-за Евровидения

"Угрожали облить кислотой": Юлия Самойлова об ужасах из-за Евровидения

Участница Евровидения 2018 года Юлия Самойлова ранее столкнулась с той же волной хейта, которая сейчас захлестнула певицу Манижу.
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Юлия Самойлова собиралась представлять Россию на международном музыкальном конкурсе еще в 2017 году, но против девушки, прикованной к инвалидному креслу, поднялась целая волна хейта. Тогда Юлию не пустили, но через год она все же отправилась на Евровидение и столкнулась с очередным шквалом критики. Исполнительница хорошо понимает, что сейчас испытывает певица Манижа.

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Самойлова призналась, что она испытывала на себе презрение людей из-за своих физических недостатков, к тому же, в ее случае была примешана политика. Женщина до сих пор со страхом вспоминает, как незнакомые люди угрожали облить ее кислотой. Юлия уверена, что артист – это некий голубь мира, в отношении которого недопустима травля.

При этом Юлия считает, что травле в нашей стране подвергаются почти все артисты, и дело здесь не в национальности. У нас мало исполнителей без примеси иностранной крови, поэтому Манижу хейтят не из-за того, что она таджичка – об этом рассказал "Собеседник".

Самойлова знакома с Манижей лично и уверена, что у нее все получится, при этом не так важно, какое место она займет, главное – выступить достойно. Напомним, что уже состоялась первая репетиция конкурса, после которой выяснилось, что певица Манижа даже выбилась в число лидеров среди конкурсантов.


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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 14:36 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

комментарии

Ответить:

Гость734648
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Хейт в обоих случаях абсолютно справедлив. В первом - не было певицы, Самойлова в силу своей болезни просто не в состоянии петь, а евровидение это международный конкурс, а не параолемпийские игры. Во втором - нет песни, то что везет на евро Манижа... этому даже названия нет.
Гость734594
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Это вылезло? Кому ты нужна? Пиар- напомнить о себе. Показала себя на Евровидение фальшивым пением и отсутствием голоса.
1

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