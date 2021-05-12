"Угрожали облить кислотой": Юлия Самойлова об ужасах из-за Евровидения

Участница Евровидения 2018 года Юлия Самойлова ранее столкнулась с той же волной хейта, которая сейчас захлестнула певицу Манижу.

Юлия Самойлова собиралась представлять Россию на международном музыкальном конкурсе еще в 2017 году, но против девушки, прикованной к инвалидному креслу, поднялась целая волна хейта. Тогда Юлию не пустили, но через год она все же отправилась на Евровидение и столкнулась с очередным шквалом критики. Исполнительница хорошо понимает, что сейчас испытывает певица Манижа.

Самойлова призналась, что она испытывала на себе презрение людей из-за своих физических недостатков, к тому же, в ее случае была примешана политика. Женщина до сих пор со страхом вспоминает, как незнакомые люди угрожали облить ее кислотой. Юлия уверена, что артист – это некий голубь мира, в отношении которого недопустима травля.

При этом Юлия считает, что травле в нашей стране подвергаются почти все артисты, и дело здесь не в национальности. У нас мало исполнителей без примеси иностранной крови, поэтому Манижу хейтят не из-за того, что она таджичка – об этом рассказал "Собеседник".

Самойлова знакома с Манижей лично и уверена, что у нее все получится, при этом не так важно, какое место она займет, главное – выступить достойно. Напомним, что уже состоялась первая репетиция конкурса, после которой выяснилось, что певица Манижа даже выбилась в число лидеров среди конкурсантов.



