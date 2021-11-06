Находящемуся в тюрьме Саакашвили стало хуже: Собран консилиум

Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что состояние политика оставляет желать лучшего.

В прошлом месяце глава исполкома национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на родине при попытке попасть в страну нелегально. Против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым заочно был вынесен приговор, поэтому сейчас беглец находится в тюрьме.

Накануне стало известно о том, что состояние Саакашвили, объявшего голодовку сразу после задержания, ухудшилось. В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" личный врач политика Николоз Кипшидзе рассказал, что по этому поводу был собран консилиум. Экс-президент Грузии нуждается в помощи невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, специалиста по критической медицине и других экспертов.

По словам врача, Саакашвили навещают 11 консультантов, однако они приходят без спецустройств, с помощью которых можно поставить правильный диагноз и начать лечение.

"У него проблема с глазом, <...> проблемы с ухом", – сообщил Кипшидзе.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что в ведомстве ищут способ возвращения Саакашвили в Киев. "Своих в беде не бросаем", – сказал дипломат.