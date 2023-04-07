Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет

Политик передал послание через адвоката

Арестованный властями Грузии и отправленный на принудительное лечение бывший глава государства и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что скоро умрет.

Политик передал послание через адвоката, в котором говорится, что он страдает от более 20 тяжелых заболеваний. Политик подчеркнул, что до ареста не имел проблем со здоровьем.

Как сообщает "Радио 1", Михаил Саакашвили отметил, что его смерть вызовет "политический хаос" в Грузии. Кроме того, экс-президент возложил ответственность за свое состояние на власти России.