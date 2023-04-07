Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Пятница 7 апреля

17:0020 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену 16:40Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать 16:20Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет 16:00Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника 15:40"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым 15:20"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности 15:00"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 14:40"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников 14:20"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру 14:00Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 13:40Ходит налево: Плюнувшего в Акиньшину после секса Козловского поймали на горячем 13:20Трупов как в морге: пирующий на костях "артистов" Приморский океанариум угробил дельфиненка 13:00"Становится опасным": Врач предрек печальный финал Билану после диагноза ВИЧ 12:40"А где Варум?": не сумевший сохранить семью Агутин объяснил причину расставания 12:20"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой 12:00"Какой макияж!": бросивший семью Галкин* переделал себя в женщину 11:40Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 апреля 11:20"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом 11:00Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании 10:40"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены 10:20Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован 10:00"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние 09:40"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую 09:20На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова 09:00Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку 08:40"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис 08:20"Нет ничего хуже": повар назвал ошибки при варке макарон 08:00Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин 06:19Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные 04:30Енота-обжору поймали на воровстве – видео 02:18Как сэкономить до 25% на покупке жилья 00:01"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии 23:09Королева красоты: Лепс впервые представил тщательно скрываемую дочь 22:00"Я чувствовала, что ему недолго осталось": знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью 21:40Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака 21:00"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга 20:00"Они что, не моются?!": угнавший машину Бондарчук притащил домой девочек 19:20"Я хотела закончить": Алина Кабаева призналась в противоречиях с любимым человеком 19:20Разбитое сердце: Заявившая о разводе с Топаловым Тодоренко назвала причину 19:00"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 18:40"Это мой будущий муж": прилипшая к Лепсу Барановская не скрыла счастья 18:20"Мы дойдем до Варшавы и Берлина": попавший под санкции Пашутин о неизбежности победы России 18:00"Мой": заявившаяся в фате с Джигурдой Волочкова засветила кольцо 17:40"Проблема с агрессией": подвергшуюся насилию звезду "Дома-2" спасает врач 17:20"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение 17:00Рынок Москвы пополнили 15 новостроек 16:40"Власть свергнуть": предателю Галкину* отвесили крепкую оплеуху за оскорбления 16:20У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание 16:00Торчит как у Панина! Развалившийся в ванне Милохин схватил рукой мокрую колбаску 15:40В России закрыли все гипермаркеты "Карусель"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет

Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет
49

Политик передал послание через адвоката

Арестованный властями Грузии и отправленный на принудительное лечение бывший глава государства и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что скоро умрет.

Политик передал послание через адвоката, в котором говорится, что он страдает от более 20 тяжелых заболеваний. Политик подчеркнул, что до ареста не имел проблем со здоровьем.

Как сообщает "Радио 1", Михаил Саакашвили отметил, что его смерть вызовет "политический хаос" в Грузии. Кроме того, экс-президент возложил ответственность за свое состояние на власти России.

7 апреля 2023, 16:20
Фото: Vladimir Valishvili / Russian Look / www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

По теме

У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание
Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание

У экс-премьера Италии Берлускони обнаружили смертельное заболевание
Сильвио Берлускони уже 83 года. В Итальянской республике Сильвио Берлускони является абсолютным рекордсменом по общей продолжительности срока правления.

Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага

Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага
Организму нужна поддержка, чтобы защищаться от инфекций и вирусов. Помимо генетики, на устойчивость иммунитета влияет образ жизни. Весна — идеальное время, чтобы привести себя в форму.

Как не попасть в группу риска и сохранить здоровье своих сосудов

Как не попасть в группу риска и сохранить здоровье своих сосудов
Сердечно-сосудистые заболевания – это основная причина смертности во многих развитых странах мира, в том числе и в России (она составляет 50% от общей смертности, это в 2 раза выше, чем во многих европейских странах). Сейчас врачи в России уделяют много времени борьбе с этой группой заболеваний.

Собянин продлил проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью

Собянин продлил проект диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью
На связи с пациентами находятся помощники медиков. По новому московскому стандарту пациенты с хронической сердечной недостаточностью получают индивидуальную программу наблюдения.

Диетолог составил для россиян весенний рацион

Диетолог составил для россиян весенний рацион
Врач рекомендовала не есть много мяса. Рацион человека отличается в зависимости от сезона.

Выбор читателей

06/04Чтв"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 06/04ЧтвДовел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 06/04Чтв"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 06/04Чтв"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке 06/04Чтв"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 06/04Чтв"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру