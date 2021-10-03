Политолог Шарашенидзе об обманутом сторонниками Саакашвили: Он все не до конца понимает

Грузинский политолог Торнике Шарашенидзе рассказал, какую ошибку допустил Михаил Саакашвили.

На днях бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, вернувшийся на родину с Украины, был задержан в Грузии. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В отношении политика возбуждено четыре уголовных дела.

По мнению Торнике Шарашенидзе, Саакашвили оказался за решеткой, потому что доверился деморализованным сторонникам. Эксперт считает: они уговорили экс-президента Грузии вернутся в страну, потому что были уверены в том, что это спровоцирует акции протеста и в будущем политик вновь сможет возглавить государство.

Однако в Грузии, как отмечает политолог, за последние годы многое изменилось. Выросло новое поколение, среди которых сторонников Саакашвили очень мало. Напротив, молодым не нравится экс-президент. По словам эксперта, бывшего главу государства поддерживают в основном люди пожилого возраста.

"Это очень важно учесть, а он, скорее всего, все это не до конца понимает", – считает Шарашенидзе.

Напомним, после своего президентского срока Михаил Саакашвили был советником Петра Порошенко, председателем Одесской областной государственной администрации. В прошлом году политик стал главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.