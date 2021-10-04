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Политика
Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину

Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину

Адвокаты встретились с Михаилом Саакашвили в Руставской тюрьме в понедельник, 4 октября.
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По словам юриста Гиоргия Чивашвили, Михаил Саакашвили продолжает голодовку. Мол, так экс-президент Грузии демонстрирует продолжение борьбы. Несмотря на голод, политик, как отметил его адвокат, чувствует себя бодрым.

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Также Чивашвили рассказал, что его подзащитный, который имеет украинское гражданство, скорее всего, откажется от экстрадиции, потому что он вернулся на родину, желая продолжить политическую борьбу.

Напомним, Саакашвили нелегально прибыл в Грузию в пятницу, 1 октября. Политика арестовали в Тбилиси, поскольку в стране по двум уголовным делам ему заочно был вынесен приговор. Еще несколько дел находятся в производстве. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы.

Кроме того, скоро Саакашвили предъявят еще одно обвинение, поскольку он незаконно пересек границу. Отметим, бывший глава государства был лишен грузинского гражданства в 2015 году.

Ранее "Дни.ру" писали о политической карьере Михаила Саакашвили – о том, как он стал президентом Грузии, бежал на Украину, поссорился с Петром Порошенко и завоевал доверие нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского, который, кстати, пообещал вернуть его.

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Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 17:06 Источник: Sputnik Грузия ✓ Надежный источник

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