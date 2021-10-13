В МИДе сообщили о способе возвращения Саакашвили на Украину

1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нелегально прилетел в Грузию. Он вернулся спустя восемь лет и сразу же был задержан. Политик приехал на родину, чтобы участвовать в протестах после выборов 2 октября.
В Грузии Саакашвили был заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. Еще несколько дел находятся в производстве. Политику грозит не менее девяти лет лишения свободы, но это его не испугало.
Оказавшись за решеткой, Саакашвили объявил голодовку и отказался от экстрадиции, так как он вернулся на родину, желая продолжить политическую борьбу.
Впрочем, вариант экстрадици гражданина Украины не рассматривают и грузинские власти.
Тем временем в Киеве заявили, что "своих в беде не бросают". Украина ищет способы возвращения Саакашвили в страну. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас в ведомстве держат руку на пульсе и следят за происходящим в Грузии.
"Адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет беспрепятственный доступ, уже состоялись несколько разговоров с ним, где мы выяснили его позицию", – заявил Кулеба.
Министр добавил, что ведомство сразу сообщит, когда выберет способ возвращения Саакашвили в Незалежную.
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