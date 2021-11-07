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Политика
Придет к власти по украинскому сценарию: арест Саакашвили назвали сакральной жертвой

Придет к власти по украинскому сценарию: арест Саакашвили назвали сакральной жертвой

Политолог Дмитрий Солонников рассказал о планах Михаила Саакашвили на захват власти.
прочитано 1644 раза

Политолог Дмитрий Солонников уверен, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принес некую сакральную жертву, временно сев за решетку. Таким образом он хочет прийти к власти так же, как уже делал однажды. В службе госбезопасности страны уверены, что политик намерен совершить переворот.

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 Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

По словам эксперта, самому Саакашвили не надо и пальцем будет шевелить, чтобы устроить революцию. Люди сделают все сами, за него, по украинскому сценарию.

Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году и уехал на Украину. В Грузии же против политика возбудили сразу четыре уголовных делопроизводства, одно из которых об убийстве. Его приговорили к девяти годам тюрьмы. Месяц назад Саакашвили вернулся в Грузию накануне местных выборов и почти сразу был задержан.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Михаилу Саакашвили в тюрьме стало хуже. У него появились проблемы со слухом и зрением.

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Михаил Саакашвили. Фото:Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2021, 17:41 Источник: РЕН-ТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость 685940
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Ссссака попал.
Гость засралирусскийязык
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сгноить в тюрьме этого <цензура>
ЛИКА
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Он столько погубил народу и столько убил,что виселица по нем давно плачет Че.вообще о нем писать Это убийца и он доожен сидеть в тюрьме
1

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