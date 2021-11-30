Попавший в тюрьму Саакашвили отказался посещать судебные заседания

Накануне в Тбилиси состоялось судебное заседание по уголовному делу, главным фигурантом которого является Михаил Саакашвили. Его обвиняют в превышении служебных полномочий. Прокурор утверждает, что политик, будучи президентом Грузии, был причастен к жесткому разгону митинга 7 ноября 2007 года. Тогда из-за действий силовиков протестующие попали в больницы с травмами.
Во время заседания Саакашвили уверял, что тот митинг был организован Россией. Пытаясь это доказать, бывший глава государства рассказал о беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет "Царьград".
Позже Саакашвили заявил, что не хочет принимать в этом судебном заседании и последующих разбирательствах участие, поскольку происходящее, по его мнению, является комедией. Он отказался признавать действующую прокуратуру и правосудие.
Напомним, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2021 года. Он незаконно пересек госграницу. В тот же день политика задержали. Оказавшись в тюрьме, он объявил голодовку.
Ранее "Дни.ру" писали, почему Михаил Саакашвили отказался от должности премьер-министра Украины. Экс-президент Грузии объяснял свое решение во время судебного заседания.