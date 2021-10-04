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Политика
Грузия – Украина – Грузия: чем известен беглый политик Саакашвили

Грузия – Украина – Грузия: чем известен беглый политик Саакашвили

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чем удивил общественность, ведь в стране против него открыты уголовные дела. Сейчас бывший грузинский лидер находится в Руставской колонии. Ему грозит не менее девяти лет лишения свободы. Чем занимался политик на свободе, вспомнили "Дни.ру".
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Перед тем, как начать политическую карьеру, Михаил Саакашвили в возрасте 25 лет окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко. Позже он проходил обучение в Международном институте прав человека в Страсбурге, в Колумбийском университете в Нью-Йорке, Университете Джорджа Вашингтона в столице США, стажировку в итальянской Академии европейского права и голландской Академии международного права.

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 Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

В Грузию Саакашвили вернулся в 1995-м. В том же году он стал депутатам парламента. В 2000-м политик представлял Грузию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Тогда же он возглавил министерство юстиции страны, но уже в следующем – ушел с должности, обвинив правительство в коррупции.

Саакашвили создал оппозиционную партию "Национальное движение", которая позже сменила название на "Единое национальное движение". В 2003 году он и члены двух других партий не признали результаты парламентских выборов, в стране начались акции протеста. Во время "революции роз" действующий глава государства Эдуард Шеварнадзе покинул пост.

В январе 2004 года Саакашвили стал новым президентом Грузии. На выборах он набрал 96,27% голосов. Однако в ноябре 2007-го решил уйти с должности, поскольку вспыхнули массовые акции протеста, многие люди были недовольны политикой главы государства.

Однако большинство жителей Грузии все-таки поддерживало Саакашвили, поэтому в начале 2008 года он снова стал лидером страны. На выборах за него проголосовали 53,47% избирателей. Со временем политик окончательно лишился поддержки народа. Не дожидаясь окончания президентского срока, он покинул родную страну.

Свою политическую карьеру Саакашвили продолжил на Украине. Там он принимал участие в митингах, поддерживал госпереворот. Спустя некоторое время после того, как страну возглавил Петр Порошенко, грузинский политик стал советником лидера Незалежной, а также главой Совещательного международного совета реформ.

В начале 2015 года на Украине отказались удовлетворять ходатайство прокуратуры Грузии об экстрадиции Саакашвили. Позже политик принял украинское гражданство, но лишился грузинского. В том же году он стал председателем Одесской областной государственной администрации.

Однако уже в следующем – Саакашвили ушел с этой должности, обвинив Порошенко в причастности к коррупции. Бывший губернатор Одесской области считал, что стране нужны новые политические силы, которые смогут свергнуть старые. Поэтому он создал партию "Движение новых сил".

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Тогда реализовать свои планы Саакашвили не смог, поскольку его лишили украинского гражданства. Он бежал в США, а потом – в Польшу. В украинской погранслужбе пообещали, что не пустят экс-губернатора в страну. В сентябре 2017 беглый грузин смог незаконно пересечь польско-украинскую границу. На Украине его оштрафовали за это, но позволили остаться в стране.

Саакашвили продолжил организовывать в Незалежной акции протеста. Некоторое время он находится под домашним арестом, против него Генпрокуратура возбудила несколько уголовных дел (статьи 15, 28 и 256 УК). В 2018-м политика после очередного задержания вернули в Польшу.

Получив вид на жительство в Нидерландах, Саакашвили смог пробыть там до ухода Порошенко с должности президента Украины. Беглый политик поддерживал Владимира Зеленского во время предвыборной кампании. При новом главе государства он смог стать главой Исполнительного комитета Национального совета реформ. Примечательно, что эта должность была придумана специально для него.

О возвращении Михаила Саакашвили в Грузию ранее писали "Дни.ру". Новость о заключении политика под стражу комментировал грузинский политолог Торнике Шарашенидзе. По мнению эксперта, бывший украинский губернатор оказался за решеткой, потому что доверился деморализованным сторонникам.

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Фото: Eye of Georgia/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 06:47 Источник: Дни.ру

комментарии

Ответить:

Гость 918235
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Ну, что же, пора за наших ребят миротворцев в Юж.Осетии ответить этой мрази.
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