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Пятница 3 июля

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Глобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега Газманова

Глобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега Газманова
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В звездном семействе Олега Газманова произошло долгожданное событие, которое заставило поклонников говорить о начале совершенно новой главы в жизни артиста.

Лето 2026 года ознаменовалось для семьи Газмановых грандиозным праздником. 22-летняя Марианна, младшая дочь знаменитого "есаула" нашей эстрады, официально связала свою судьбу с возлюбленным. Регистрация брака состоялась 1 июля в самом престижном и историческом месте столицы — Грибоедовском ЗАГСе. Счастливой новостью с подписчиками поделилась мама невесты, писательница Марина Газманова. Она опубликовала трогательные фотографии дочери, которая выглядела просто невероятно в лаконичном белом платье, подчеркивающем ее юность и изящество.

Марианна всегда была любимицей в семье. Девушка росла творческой и разносторонней личностью, пробовала себя в моделинге и искусстве, но свою личную жизнь старалась держать за семью замками. Известно, что ее избранника зовут Максим. Свадебная церемония прошла в атмосфере изысканного светского лоска, без лишнего пафоса, но с истинно аристократическим вкусом. Молодожены выглядели абсолютно счастливыми, принимая поздравления от самых близких.

Это радостное событие принесло долгожданное умиротворение в дом Газмановых, особенно на фоне непростого периода, который сейчас переживает глава семейства. В последнее время имя 73-летнего Олега Газманова часто мелькает в прессе из-за его судебных тяжб с бывшим концертным директором Дмитрием Царенко. Музыкант пытается отсудить у экс-помощника 15,3 миллиона рублей, обвиняя его в финансовых махинациях при организации выступлений.

На судебных заседаниях Хорошевского суда Москвы кипят нешуточные страсти. В ходе процесса всплыли пикантные подробности о крупных суммах наличных денег. Отвечая на вопросы о происхождении этих средств, Газманов пояснил, что это были исключительно его "личные средства для родственников".

Марина Газманова, делясь кадрами с торжества, пожелала молодым долгой и счастливой совместной жизни. В звездной тусовке вовсю обсуждают нового зятя артиста. Молодой человек по имени Максим быстро нашел общий язык со знаменитыми родственниками невесты.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июля 2026, 10:55
Олег Газманов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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