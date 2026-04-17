Всплыли скандальные подробности закулисной жизни семьи Газманова

Всплыли скандальные подробности закулисной жизни семьи Газманова
Громкий скандал разразился там, где его ждали меньше всего.

Мирный фасад жизни звездного семейства Газмановых дал трещину. Бывший генеральный директор артиста Дмитрий Царенко, которого сейчас судят по серьезному обвинению в мошенничестве, перешел в контратаку. Оказавшись прижатым к стенке, экс-сотрудник решил нанести удар по самому дорогому — имиджу Олега Газманова, заговорив о вещах, которые обычно принято скрывать за закрытыми дверями гримерок.

Согласно материалам, которые попали в распоряжение Mash, Дмитрий Царенко в своем ходатайстве нарисовал весьма неоднозначную картину работы компании "ОМГ-ПРОМО". Бывший директор утверждает, что за кулисами триумфальных концертов якобы скрывались хитрые финансовые схемы. По его версии, сотрудникам предлагали оформлять ИП, чтобы значительно снизить налоговую нагрузку, а зарплаты якобы выплачивались по сложной системе, где официальная часть была лишь верхушкой айсберга.

Но самый "перченый" момент этой истории — упоминание супруги артиста, Марины Газмановой. Царенко заявляет, что в его распоряжении есть переписка, в которой якобы обсуждались регулярные передачи крупных сумм наличными — от 700 тысяч до миллиона рублей в месяц. Защита экс-директора настаивает на допросе еще десяти сотрудников команды, чтобы пролить свет на реальное положение дел внутри коллектива. Впрочем, следствие пока не спешит верить обвиняемому на слово.

У стороны обвинения и самого Олега Газманова взгляд на ситуацию диаметрально противоположный. Там уверены: Царенко просто пытается спасти свою шкуру, очерняя бывшего работодателя. По версии следствия, именно директор вел двойную игру, получая деньги за выступления артиста на счета подконтрольных ему ИП в обход официальной кассы. Сумма претензий к Царенко впечатляет — более 15 миллионов рублей.

Ситуация для бывшего соратника Газманова осложняется его прошлым. Совсем недавно, в июле 2025 года, он уже выслушал приговор — четыре года колонии по целой серии аналогичных эпизодов. Сам Царенко жалуется на "травлю" и утверждает, что новый иск от Газманова прилетел так быстро, что он не успел даже прийти в себя. Пока защита пытается обжаловать прошлые решения, новое дело несется к развязке на всех парах.

Сам процесс выглядит крайне эмоционально. На изучение огромного тома обвинения защите дали катастрофически мало времени — меньше полутора часов на 51 страницу. Пока адвокаты пытаются выстроить линию защиты, представители Олега Газманова хранят ледяное молчание и отказываются от любых комментариев.

Поклонники артиста замерли в ожидании: чем закончится этот затяжной конфликт? Превратится ли он в крах репутации или Газманов выйдет из воды сухим, доказав свою правоту? Очевидно одно — этот скандал станет одной из самых обсуждаемых тем года, а закулисные интриги еще долго будут подпитывать светскую хронику.

17 апреля 2026, 17:42
Олег Газманов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
MAX / Mash ✓ Надежный источник

"Вынашивает": 55-летняя жена Газманова заговорила о беременности

Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov

Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Раскрыт секретный метод психосоматолога, который уложит вас спать за пять минут: Мозг отключается
"Я не писатель!": Леонид Каневский сделал шокирующее признание о своей жизни
Конец: Алла Пугачева приняла окончательное решение о своем будущем
Вышедший на свободу Михаил Ефремов раздает элитные квартиры в центре Москвы посторонним людям
Суханкина вынесла суровый приговор артистам, замахнувшимся на песни Пугачевой: Сложно воспринимать
