Что скрывает семья Газманова: внимательные фанаты разглядели в доме певца пикантную деталь

Неожиданные кадры из загородного особняка Олега Газманова заставили всю страну говорить о тайне, которую звездное семейство пыталось скрыть от посторонних глаз.



Начало июля ознаменовалось для светской Москвы грандиозной новостью: 22-летняя Марианна, единственная дочь главного "есаула" страны Олега Газманова, официально вышла замуж. Регистрация брака состоялась 1 июля в Грибоедовском ЗАГСе столицы. Церемония была закрытой и камерной, без лишнего пафоса и толп репортеров.

Позже счастливая мать невесты, Марина Газманова, поделилась в социальных сетях трогательными кадрами этого важного дня. Молодожены устроили тихий семейный ужин в роскошном загородном доме родителей невесты. О зяте Газманова известно совсем немного: его зовут Максим, он успешный бизнесмен, который предпочитает держаться подальше от камер и светской суеты.

Однако внимание публики привлекло вовсе не лаконичное подвенечное платье невесты и не романтичный декор гостиной. Самые внимательные подписчики устроили настоящий разбор полетов, разглядывая детали на опубликованных видеозаписях. И то, что они увидели, мгновенно превратило тихий семейный праздник в эпицентр пикантного скандала.

В углу просторной гостиной, прямо на фоне свадебных декораций, отчетливо красовалась изящная детская люлька. Интернет-детективы тут же выдвинули версию: Марианна Газманова спешно вышла замуж из-за беременности. В кулуарах шоу-бизнеса зашептались о том, что 73-летний артист уже стал дедушкой или вот-вот готовится примерить эту роль.

Сама виновница торжества и ее знаменитые родители хранят гробовое молчание. Никаких официальных заявлений или опровержений от семьи Газмановых не поступало, что лишь подогревает интерес прессы. Поклонники гадают: возможно, люльку приготовили заранее, а может быть, радостное событие уже произошло в обстановке строжайшей секретности. В любом случае, Марианна начинает свою семейную жизнь с красивой загадки, которая еще долго будет будоражить умы светских хроникеров.