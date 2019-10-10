Обаме припомнили позорный провал из-за России

Оценивая положение России на международной арене, политолог Михаил Погребинский заметил, что теперь никто не пытается спорить с наличием потенциала и колоссальных возможностей у страны. Однако так было не всегда.
"Обама сказал: "У них ничего нет, они никто и звать их никак. И вообще, мы их экономику – вдребезги", – в интервью PolitWera напомнил эксперт слова первого чернокожего президента США. Однако Россия своим примером показала, насколько сильно заблуждался политик. "Так или иначе, она в шестерке самых крупных экономик мира", – заметил Погребинский.
Он отметил, что внешняя политика России соответствует внутренним возможностям – страна ведет себя спокойно, на запугивания реагирует с иронией, строит долгосрочные планы. Отражается это и на отношении к ближайшим соседям, регулярно пытающимся стать источником проблем.
"Не хочу говорить кто, но известный человек так описал отношение Путина к Зеленскому. Говорит, что он с сочувствием к нему относится. По типу "неплохой парень, но попал". Попал в сложную невероятно ситуацию, и это только вызывает у него сочувствие к этому молодому человеку", – рассказал Погребинский.
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