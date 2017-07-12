Барака и Мишель Обаму поставили на грань развода

Западная пресса сообщила о проблемах в отношениях бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. Журналисты обратили внимание, что экс-глава государства не носит обручальное кольцо.

Слухи о разводе Барака и Мишель Обамы поползли вновь, когда в Сети появились фотографии бывшего президента США с шестилетним ребенком на руках, сделанные в международном аэропорту Аляски. Интернет-пользователи заметили, что на руке политика отсутствует обручальное кольцо и рядом нет Мишель, сообщает RadarOnline.

Автор снимков подтвердил, что Обаму сопровождала только охрана. "Он был очень веселый. Я не заметил, что у него не было кольца, пока об этом не написали журналисты", – рассказал Джолен Джакинский.

Издание Gossip Cop уже опровергло информацию о разводе. По словам близкого к ситуации источника, у супругов нет проблем в отношениях. Журналисты отметили, что скандальная новость была сфабрикована: фотограф воспользовался временным отсутствием бывшей первой леди США рядом с мужем.

Речь о том, что союз Барака и Мишель дал трещину, зашла не впервые. В 2014 году Обама, возглавлявший Америку, посетил Страну восходящего солнца без жены. После этого в блоге японского парламентария Кадзуюки Хамады появилось сообщение: "Общеизвестно, что пара обсуждает условия развода. Теперь они ждут окончания срока его полномочий, чтобы разойтись".

Публикация от NBC Nightly News (@nbcnightlynews) Июл 10 2017 в 8:27 PDT

Напомним, что в начале июня 2017 года Мишель Обама рассказала интересные подробности о жизни в "президентский" период. По словам бывшей первой леди, ее стиль зачастую оказывался в центре внимания СМИ, а вот до одежды Барака Обамы практически никому не было дела. Это неудивительно, если учесть, что он носил один и тот же смокинг на протяжении восьми лет.